الرئيس الأوكراني: واشنطن لن تتخلى عنّا وستمدنا بمنظومات دفاعية إضافية

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن لا أحد يمكنه أن يحدد موعد انتهاء الحرب مع روسيا، بعد مرور نحو عامين على اندلاعها.

وصرح زيلينسكي خلال مؤتمره الصحفي السنوي قائلا: "أعتقد أن لا أحد يملك الجواب، حتى الأشخاص المحترمون، قادتنا أو الشركاء الغربيون الذين يقولون إن الحرب ستستمر أعواماً، إنهم لا يعرفون".

وأكد الرئيس الأوكراني على أن جيش بلاده حقق انتصاراً كبيراً على نظيره الروسي في البحر الأسود من خلال إقامة ممر بحري منذ أغسطس الماضي لتصدير السلع الأوكرانية رغم تهديدات موسكو، مضيفاً "هذا الأمر يشكل جزءًا من عمليتنا في الجنوب".

وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الأوكراني الذي يعاني في استقطاب متطوعين، اقترح تعبئة ما بين "450 ألفاً إلى 500 ألف شخص" لاستكمال المواجهة مع الروس، موضحا أنه لم يتخذ قراراً حتى الآن، مشددا على الحاجة إلى "مزيد من الحجج التي تدعم هذه الفكرة" إذ يرى أنه "عدد كبير جداً".

وفي الصدد نفسه، كشف عن أن أوكرانيا ستحصل على عدة منظومات دفاع جوي أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لتأمين التصدي للهجمات الجوية الروسية.

ورغم ذلك، فإن الرئيس الأوكراني لم يتطرق إلى تفاصيل حول المساعدات الأمريكية المرتقب تسلمها أو أعداد المنظومات الدفاعية "باتريوت" قائلا: "في وقت تشعر كييف بالقلق من تراجع المساعدات الغربية لن أكشف العدد لكن سيتم إرسال العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا لحماية بلادنا خلال الشتاء".

ولفت زيلينسكي إلى أن واشنطن "لن تخون" أوكرانيا، رغم تزايد القلق من تراجع المساعدات الغربية لكييف، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستفي بوعودها.

ونوّه الرئيس الأوكراني إلى أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون لها تأثير قوي على مسار الحرب في أوكرانيا، مردفا: "إذا كانت سياسة الرئيس المقبل، مهمن كان، مختلفة حيال أوكرانيا سواء كانت أكثر فتوراً، أو أكثر اقتصاداً، أعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جداً على مجريات الحرب"، لافتاً إلى أن ترامب في حال فوزه سيتبنى "على الأرجح سياسة مختلفة".