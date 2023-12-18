الصحة بغزة: استشهاد 19453 فلسطينيًا منذ بدء حرب الاحتلال على غزة

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 19453 فلسطينيًا منذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قبل 73 يومًا.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي، إن 151 شهيدًا و313 جريحا نقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية جراء ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 "مجزرة" في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكر القدرة أن ذلك يرفع حصيلة حرب إسرائيل على غزة 453. 19 شهيدًا و 286 .52 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واتهم القدرة جيش الاحتلال بقصف مجمع الشفاء الطبي في غزة ما أدى إلى استهشاد 26 نازحا وعشرات الجرحى، ثم استهدف سيارة أمام بوابة المجمع كانت تنقل جريحا ما أدى استشهاد اثنين.

وقال إن القوات الإسرائيلية "تتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة بتدمير المستشفيات واعتقال كوادرها، وهذا يشكل إعداما لنحو 800 ألف نسمة هناك".

وأضاف أن مئات الآلاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين شمال غزة بلا خدمات صحية.

وحذر من أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة "كارثي ومعقد نتيجة عدم توفر الإمكانيات السريرية والطبية والبشرية المناسبة لحجم أعداد ونوعية المصابين ".

وأوضح أن غرف العمليات في مستشفيات جنوب غزة مكتظة ولا تستطيع الاستجابة للأعداد الكبيرة من الإصابات الحرجة والخطيرة والمعقدة مما يؤدي إلى فقدان حياة العديد وهم ينتظرون.