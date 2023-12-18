نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 32 صحفيًا منذ 7 أكتوبر

(مصراوي)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تعتقل 32 صحفيًا منذ الـ7 من أكتوبر من بينهم 19 صحفيًا جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وفي وقت سابق اليوم، طالب نادي الأسير الفلسطيني، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي قطاع غزة ووقف جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين.

وبموجب الاعتقال الإداري، يحق للقوات الإسرائيلية اعتقال من تريد دون توجيه تهمة رسمية بداعي وجود ملف سري للمعتقل.