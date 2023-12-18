الحوثيون: مستمرون في منع عبور أي سفينة متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية

(مصراوي)

أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، استهداف سفينتين لهما ارتباط بالاحتلال الإسرائيلي بطائرتين حربيتين في البحر الأحمر.

وأوضح الحوثيون، أن استهداف سفينتين "سوان أتلانتك" التي كانت محملة بالنفط و"إم إس سي كلارا" بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية للعودة من الطريق.

وأفاد الحوثيون في بيان لهم، أن استهداف السفينتين جاء خلال عملية عسكرية نوعية بعد رفضهم الاستجابة للتحذيرات الحوثية.

ووجه بيان الحوثيين، رسالة طمأنه حسب تعبيره إلى السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر من جانبهم، داعيًا السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية إبقاء جهاز التعارف مفتوحًا.



وحذر الحوثيون، السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، من أن القوات الحوثية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف تحذيراتها.

وأكد الحوثيون، في بيانهم أنه مستمرون في منع عبور كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة.