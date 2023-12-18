إعلان

BBC

هآرتس: وفاة أسرى فلسطينيين معتقلين من غزة

01:09 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)


أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة منذ بداية الحرب قد توفوا خلال تواجدهم بمركز احتجاز إسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة لدى توغل قوات الجيش الإسرائيلي بريًا في القطاع.

وكانت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عشرات الأسرى الفلسطينيين وهم مجردين من ملابسهم ومتروكين في أحد الأراضي بغزة، وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري على تلك الصور قائلًا إن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كانوا هؤلاء الأسرى منتمين إلى حركة حماس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الأسرى الفلسطينيين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل مسنات وطفلات من غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024
3 قنوات مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وفلومنينسي (ترددات)
متحور جديد لكورونا.. الصحة: سريع الانتشار ويصيب الحالات الحاصلة على اللقاحات
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية