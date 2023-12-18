هآرتس: وفاة أسرى فلسطينيين معتقلين من غزة

(مصراوي)



أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة منذ بداية الحرب قد توفوا خلال تواجدهم بمركز احتجاز إسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة لدى توغل قوات الجيش الإسرائيلي بريًا في القطاع.

وكانت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عشرات الأسرى الفلسطينيين وهم مجردين من ملابسهم ومتروكين في أحد الأراضي بغزة، وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري على تلك الصور قائلًا إن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كانوا هؤلاء الأسرى منتمين إلى حركة حماس.