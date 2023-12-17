الأمم المتحدة: وفاة أكثر من 60 شخصًا جراء غرق قارب قبالة سواحل ليبيا

جنيف - (د ب أ)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، مقتل 61 شخصًا على الأقل في حادث غرق قارب قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في منشور لها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، إن الضحايا بينهم نساء وأطفال.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان القول، إنه كان هناك 86 شخصا على متن القارب عندما انطلق من مدينة زوارة الساحلية الليبية.

وتابعت المنظمة أن "وسط البحر المتوسط لا يزال أحد أخطر طرق الهجرة في العالم".

وتعد ليبيا إحدى دول العبور الرئيسية للمهاجرين في شمالي أفريقيا في طريقهم إلى أوروبا.

ووفقا للمنظمة، فقد توفي أكثر من 2200 شخص في وسط البحر المتوسط هذا العام حتى الآن .

ويعد هذا "رقما دراماتيكيا" يظهر عدم بذل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في عرض البحر المتوسط، بحسب ما كتبه مساء أمس السبت، متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في منشور له على موقع "إكس".

وفي العام الماضي، توفي أكثر من 1450 شخصا أثناء سفرهم عبر البحر.

وقد لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أو تم الإبلاغ عن فقدهم في البحر المتوسط منذ عام 2014، بحسب إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة.