نتنياهو: مقتل الأسرى الـ3 مأساة فوق الاحتمال وإسرائيل في حداد اليوم

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن مقتل الأسرى الثلاثة المحتجزين في غزة اليوم، هو مأساة فوق الاحتمال وإسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "أشد على أيدي جنودنا الملتزمين باستعادة مختطفينا حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم، و نستخلص العبر وسنواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم سالمين".

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار بالخطأ على 3 من الأسرى لدى حماس في قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الجمعة: " نحقق بمقتل 3 محتجزين إسرائيليين برصاص قواتنا بالخطأ، كما أن المعارك في غزة معقدة ويقتل فيها جنودنا".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أبلغنا عائلات الأسرى الإسرائيليين الـ3 الذين قتلوا بالخطأ، وتقديراتنا أن الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا قد يكونون هربوا من الأسر في الشجاعية".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال :"مهمتنا القضاء على قادة حماس بمن فيهم يحيى السنوار".