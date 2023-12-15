الخارجية الأردنية: حكومة الاحتلال الحالية لا تريد دولة لفلسطين

مصراوي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل لا تنفذ التزاماتها فيما يخص عملية السلام.

وتابع وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي في أوسلو: " علينا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأولوية في الوقت الحالي وقف العدوان على غزة، ووقف القتل والدمار وتوصيل المساعدات الإنسانية".

وأضاف وزير الخارجية الأردني: "يجب العودة إلى حل الدولتين لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض هذا الحل، إسرائيل لم تعد ملتزمة بصيغ السلام السابقة، المستوطنات تقوّض حل الدولتين، كما أن حكومة إسرائيل الحالية لا تريد دولة لفلسطين، إضافة إلى أنّ إسرائيل هدمت جهود 30 عاما من السلام".

وفي الوقت ذاته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن غزة أصبحت غير قابلة للعيش وهذا هو هدف الحرب الإسرائيلية حاليا.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني:" نسعى للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية".