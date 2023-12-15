قصف إسرائيلي واشتباكات عنيفة في رفح جنوبي قطاع غزة

مصراوي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية بوقوع اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفصائل المقاومة الفلسطينية، شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما شن الاحتلال غارة جوية على شرق رفح.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الجمعة، إلى استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في تلك المنطقة على غرار مناطق شمال القطاع.

وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم، حيث تشهد شوارع المدينة تشهد انتشاراً واسعاً للنازحين بالمخيمات.

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة، وكذلك في خان يونس بالجنوب، لكن نادراً ما تقع اشتباكات مسلحة في مدينة رفح الحدودية مع مصر.