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BBC

بايدن: أريد أن تركز إسرائيل على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين في غزة

11:38 م الخميس 14 ديسمبر 2023

جو بايدن وبنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يريد أن تركز إسرائيل على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين في غزة.

وتابع بايدن اليوم الخميس: "أحث إسرائيل على "أن تكون أكثر حرصا" للحفاظ على حياة المدنيين في غزة".

وفي الوقت ذاته قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حذر الإسرائيليين من أن إطالة أمد الصراع من شأنها زيادة تأجيج المنطقة.

وتابعت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "محادثات سوليفان لم تحقق تقدما في الخلاف بشأن الضحايا المدنيين ومدة الصراع ومستقبل غزة".

ومن جانبها قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مصادر: "واشنطن جمعت معلومات استخبارية قد تسمح لها بتقييم ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب".

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