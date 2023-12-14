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BBC

نائبة بالكونجرس الأمريكي: من المشين معارضة حكومتنا وقف إطلاق النار بمجلس الأمن

06:42 م الخميس 14 ديسمبر 2023

النائبة المسلمة إلهان عمر

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مصراوي

قالت إلهان عمر النائبة في الكونجرس الأمريكي، كم من الأطفال يجب أن يقتلوا في غزة قبل أن تتصرف الولايات المتحدة؟.

وتابعت النائبة في الكونجرس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وحكومته يوضحون بشكل يومي أنه لا أحد آمن في غزة.

وأكدت عمر أن "حكومتنا ما زالت تعارض وقف إطلاق النار في غزة وتوفر الحماية لإسرائيل للإفلات من العقاب، وتواصل معارضة قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن وهذا مشين.

وطالبت بإنهاء الحرب في غزة ووقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

إلهان عمر نائبة بالكونجرس الأمريكي وقف إطلاق النار مجلس الأمن طوفان الأقصى حرب غزة

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