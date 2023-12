بايدن: وعدت أهالي الأسرى الأمريكيين في غزة تأمين سراح أبنائهم

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه طمأن أهالي المحتجزين في غزة، ووعدهم ببذل كل ما في وسعه لتأمين إطلاق سراحهم.

وتابع بايدن على منصة إكس تويتر سابقًا: "لقد جلست للتو مع أحباء الأمريكيين الذين احتجزتهم حماس كرهائن للاستماع إلى قصصهم. وطمأنتهم بأنني سأواصل بذل كل ما في وسعي لتأمين إطلاق سراح أفراد أسرهم. وأننا لن نفقد الأمل".

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقد اجتماعا مع عائلات الأمريكيين الأسرى لدى حماس، بحضور وزير الخارجية بلينكن ونائب مستشار الأمن القومي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت المقاومة الإسلامية حماس، إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحرك.

وقالت حماس في بيان لها الأربعاء: "ندين بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة، ونعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".

