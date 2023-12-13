"أصوات صراخ الجنود".. المقاومة تنشر فيديو من الهجوم على قوات الاحتلال في جنوب غزة

مصراوي

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، لقطات لعمليات استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وألياته المتوغلة في مدينة خان يونس جنوبي غزة، فيما دوت أصوات صراخ جنود الاحتلال المتحصنين في الأبنية التي اقتحمها عناصر المقاومة.

سبق وأن نشرت كتائب القسام، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لعمليات الاشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف جنوده وآلياته المتوغلة شرقي مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قالت، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها استهدفوا جرافة للاحتلال بقذيفة الياسين 105 في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكذلك أكدت القسام استهداف دبابتي ميركافا صهيونيتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105.

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