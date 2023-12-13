أول تعليق من حماس على إعلان أمريكا فرض عقوبات على شخصيات قيادية بالحركة

مصراوي

أدانت المقاومة الإسلامية حماس، إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحرك.

وقالت حماس في بيان لها الأربعاء: "ندين بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة، ونعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".

وتابعت حركة حماس :"هذا القرار المجحف والمبني على إدعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

ودعت حماس: "الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية مجدداً إلى مراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم، الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة رابعة من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت الوزارة في بيان، أن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.