سقوط 8 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

(مصراوي)

ارتفع عدد الشهداء في جنين، اليوم الأربعاء، إلى 8 أشخاص، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجنين ومخيمها مساء أمس، وذلك حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين خلال عمليات الاقتحام.

ودارت اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي وأبناء مخيم ومدينة جنين مع اقتحام قوات الاحتلال لجنين أمس الثلاثاء.

ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية في شارع الناصرة مما أدى لاندلاع مواجهات بين القوات الفلسطينية وأبناء جنين.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل ضوئية في سماء جنين، كما استهدفت عدد من سكانه ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وذلك حسبما أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين لوكالة "وفا" للأنباء.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجنين لليوم الثاني على التوالي، واصفة الاجتياح الإسرائيلي بـ "الوحشي".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوضع حد لما أسمته اختطاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لصالح "أطماعه الشخصية".

واعتبرت الوزارة خلال تصريحاتها، أن اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمر لجنين "استنجادًا بالفوضى هروبا من أي استحقاقات سياسية مقبلة".