وزارة الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاصر مستشفى كمال عدوان

(مصراوي)

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في محاصرة مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه أمس.

وأضافت الوزارة، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على عدد من المحتجزين في مستشفى كمال عدوان بعد إطلاق سراحهم، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت المحتجزين في ظروف قاسية مع تعذيبهم وضربهم بشكل مبرح وتعريضهم للبرد القارس.

وأعلنت أن القوات الإسرائيلية، تطلق النار والقذائف داخل المستشفى مما يؤدي لمنع تحرك الكوادر الطبية داخل المستشفى.

وأفاد بيان الوزارة، أن الأطقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للأطفال في العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى كمال عدوان أمس الثلاثاء، بعد قصف وحصار للمستشفى منذ أيام، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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