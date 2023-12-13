روسيا: لا يمكننا قبول أسلوب إسرائيل ضد حماس

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا يمكنها قبول الأساليب الإسرائيلية ضد حماس التي تتسبب في معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف لافروف، أنه في ذات الوقت لن تقبل موسكو بأي تسوية في الشرق الأوسط تمس أمن إسرائيل ولا تنص على قيام دولة فلسطينية.

وأفاد لافروف، أن الولايات المتحدة رفضت منذ فترة طويلة العمل في إطار الرباعية بشأن الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق تواصلت موسكو مع عدد من قيادات الفصائل السياسية الفلسطينية متضمنة حركة حماس، يومي الأحد والاثنين الماضيين من خلال محادثات هاتفية، لبحث الأوضاع في غزة، وذلك حسب بيان الخارجية الروسية.

وأفاد البيان، أن "مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أجرى محادثات هاتفية مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين عام الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني صالح رأفت، وممثل قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق".

وركز أطراف الحوار خلال المحادثة الهاتفية على الوضع العسكري والإنساني في قطاع غزة، مع تأكيد موسكو على ثبات موقفها بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل من أجل حل الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في الوقت الحالي بما يتضمن ذلك إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض إسرائيل تصريحات روسيا ضدها في الأمم المتحدة، وذلك حسب بيان مكتب نتنياهو.

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو عبر في المحادثة مع بوتين عن رفض إسرائيل الشديد للتعاون الذي أسماه بالخطير بين روسيا وإيران، مضيفًا أن أي دولة كانت سترد مثل رد بلاده على مثل هجوم حماس.

من جانبه قال لافروف، إن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم يأت من فراغ وإنما بعد سنوات من الحصار والوعود الفارغة من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية.