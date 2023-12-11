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BBC

الاتحاد الأوروبي: لن نقبل بتهجير المواطنين من غزة و لا سيطرة إسرائيل على القطاع

06:58 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

جوزيب بوريل

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مصراوي

قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الوضع في غزة يشكل تحديا دوليا غير مسبوق.

وتابع جوزيب بوريل خلال كلمة له اليوم الإثنين: "الدمار في قطاع غزة أكبر من الدمار الذي تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، ونؤكد دعمنا المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف جوزيب بوريل: "نرفض النزوح القسري للسكان المدنيين في قطاع غزة، ونعمل على توصية لفرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية".

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي: "لن نقبل بتهجير المواطنين من غزة و لا بسيطرة إسرائيل على القطاع، كما أن الوضع في غزة يشكل تحديا دوليا غير مسبوق".

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي تهجير سكان غزة الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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