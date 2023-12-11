الاتحاد الأوروبي: لن نقبل بتهجير المواطنين من غزة و لا سيطرة إسرائيل على القطاع
مصراوي
قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الوضع في غزة يشكل تحديا دوليا غير مسبوق.
وتابع جوزيب بوريل خلال كلمة له اليوم الإثنين: "الدمار في قطاع غزة أكبر من الدمار الذي تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، ونؤكد دعمنا المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف جوزيب بوريل: "نرفض النزوح القسري للسكان المدنيين في قطاع غزة، ونعمل على توصية لفرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية".
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي: "لن نقبل بتهجير المواطنين من غزة و لا بسيطرة إسرائيل على القطاع، كما أن الوضع في غزة يشكل تحديا دوليا غير مسبوق".
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