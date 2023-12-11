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BBC

جيش الاحتلال: قتلى في كمين نفذته كتائب القسام بخان يونس

02:21 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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(مصراوي)

ذكرت الإذاعة الإٍسرائيلية، اليوم الاثنين، نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 5 من الجنود القتلى الذين تم الإعلان عنهم اليوم، قتلوا في كمين نصبته كتائب القسام قرب فتحة نفق في مدينة خانيونس.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتين إسرائيليتين من طراز ميركافا بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خان يونس.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 7 من قواته في قطاع غزة خلال ساعات الصباح الأولى بينهم 4 ضباط.

وكانت سرايا القدس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، قصف تجمعًا لجنود جيش الاحتلال في موقع كرم أبو سالم بصواريخ "بدر 1".

جيش الاحتلال قتلى في كمين كتائب القسام خان يونس

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