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BBC

المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال في عدة محاور

04:21 م الأحد 10 ديسمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

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(مصراوي)

استهدفت كتائب القسام، اليوم الأحد، قوة إسرائيلية خاصة متمركزة بمنزلين مفخخين غرب جباليا، وذلك حسبما أعلنت الكتائب التي أشارت إلى مقتل 6 جنود بينهم ضابط.

وصرحت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنهم استهدفوا آلية إسرائيلية في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"، إضافة إلى استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

واشتبكت كتائب القسام في وقت سابق اليوم مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأحياء الشرقية من مدينة غزة بالرشاشات الثقيلة.

وأضافت القسام، أنها قصفت حشودا للجيش الإسرائيلي في موقع صوفا العسكري برشقة صاروخية.

كما قصفت سرايا القدس، في محور آخر تجمعا للآليات العسكرية الإسرائيلية في نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل.

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