حماس تنفي استسلام بعض مقاتلي القسام للجيش الإسرائيلي

(مصراوي)

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، إلى استمرار تصعيد المظاهرات في مدن العالم لإدانة الدعم الأمريكي والغرب، لما وصفتها بـ "المجازر" المروعة بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأشادت حركة حماس، بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل غدا الاثنين رفضا للمجازر "الصهيونية" في غزة، داعيًا شعوب العالم للمشاركة الواسعة فيه.

وطالبت حماس، باستمرار الضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفة أنه يجب معاقبة الداعمين له وتجريمهم وصولا لمحاكمتهم كمجرمي حرب.

ونفت حماس، صحة صور وفيديوهات نشرتها صفحات إسرائيل قالت إنها مشاهد لاستسلام مقاتلين من كتائب القسام في غزة بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال.