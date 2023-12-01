الرئاسة الفلسطينية تدين استئناف قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

بي بي سي

أدانت الرئاسة الفلسطينية استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، ووصفت تلك الخطوات بـ"التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئيس محمود عباس ومنذ اليوم الأول للحرب يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، ومضاعفة إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية، كما رفض التهجير بكل أشكاله.

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب وتبعاتها وأن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها إسرائيل بوقف الحرب.