أمريكا تعتزم منع دخول المستوطنين الإسرائيليين الضالعين بالعنف ضد الفلسطينيين لأراضيها

بي بي سي

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، أنها تعتزم منع المستوطنين الإسرائيليين الضالعين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة، وفق مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتوقع المسؤول أن تنفذ هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة، موضحاً أن واشنطن تود أن ترى إسرائيل تحاكم هؤلاء، لكنها لم تقدم من قبل على خطوة كهذه.

وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل، ناقش بلينكن تزايد عنف المستوطنين، مشيراً إلى أن واشنطن تعتزم إيجاد طريقة لمحاسبتهم.