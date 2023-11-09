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قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية

11:56 م الخميس 09 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.
وصرح نادي الأسير الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة اليوم طالت نحو 65 فلسطينيًا في مدن الضفة الغربية.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، أمس، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 37 فلسطينيًا في الضفة الغربية أمس الثلاثاء.
ويزيد الاحتلال الإسرائيلي من حملات الاعتقال في الضفة الغربية بشكل يومي منذ بدء أحداث عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى كانت الحصيلة الإجمالية لعدد المعتقلين في الضفة في سجون الاحتلال 2200 فلسطينيًا، وذلك بحسب إحصائية نادي الأسير الفلسطيني أمس.

الاحتلال الإسرائيلي الخليل الضفة الغربية

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