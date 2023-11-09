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اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غربي غزة

11:27 م الخميس 09 نوفمبر 2023

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحت

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مصراوي

تدور الآن اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب غزة.

وحسب شبكة "القسطل" الفلسطينية، قالت إن "اشتباكات مسلحة مستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال قرب مجمع أنصار الحكومي غرب غزة".

كما تم استهداف مبنى المرور مقابل رشاد الشوا في شارع الشفاء بجوار مقر شرطة العباس غرب غزة"، وفقًا لما أوردته الشبكة.

وسمع "دوي انفجارات واشتباكات عنيفة في منطقة مجمع أنصار غربي غزة".

وتدور "اشتباكات عنيفة بين عناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، وجيش الاحتلال في حي النصر شمال غرب غزة".

وفيما سبق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إنهم مستعدون لحرب طويلة والبداية في شمال غزة، لافتا إلى أن قواتهم تقوم بتعميق عملياتها في القطاع.

وأكد أن الاحتلال سيكثف القصف الجوي لإسناد القوات البرية داخل غزة، مشيرا إلى أنه لا وقف لإطلاق النار وأنهم مستمرون بالقتال.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإصلاح الدبابات والمدرعات التي تصاب سريعا وفي الميدان.

وأشار إلى أن صاروخ "حيتس" أُطلق لاعتراض صاروخ باليستي كان يتجه نحو جنوب إسرائيل، منوها إلى أنه جاري فحص الجهة التي جاءت منها مسيرة مفخخة إلى إيلات.

المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى حماس

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