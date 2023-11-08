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BBC

المفوضية الأوروبية: غزة لا يمكن أن تكون جنة للإرهاب وحماس لن تتحكم بالقطاع

06:04 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

أورسولا فون دير لاين

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مصراوي

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على إدخال المساعدات عبر معبر رفح وزدنا من مساعداتنا المالية.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيون والإسرائيليون يحتاجان حل الدولتين وعليهما اختيار المسار الصحيح.

ولفتت إلى أن "غزة لا يمكن أن تكون جنة للإرهاب وعلينا التفكير في حل، وحماس لا يمكنها التحكم في غزة"، موضحة أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حكم القطاع وإسرائيل لا يمكن أن تبقى في غزة".

وأكدت أنه لا يمكن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة ويجب وقف الحصار المفروض على القطاع، فقد حان الوقت لتكثيف الجهد الدولي من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

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