جوتيريش: غزة أصبحت مقبرة للأطفال والصحفيين وطواقم الإغاثة

مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه "ما من أحد في أمان من القصف الإسرائيلي وعلى الجانب الآخر فإن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية"

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن "غزة أصبحت مقبرة للأطفال والصحفيين وطواقم الإغاثة"، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ولفت جوتيريش إلى أن "لمطلوب الآن هو هدنة إنسانية فورية وحماية المستشفيات والمدارس وإدخال المساعدات فورا، ووقف استخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلًا على ضرورة تجنب اتساع دائرة الصراع في غزة.

وأكد أن الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة، فإن معبر رفح وحده لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب.

وأوضح جوتيريش، قائلًا "سأعمل ما بوسعي لتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل سريع" لافتًا إلى مقتل 89 من موظفي الأونروا خلال العمليات العسكرية في غزة"