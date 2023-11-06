إعلام عبري: اعتراض مسيرتين اخترقتا الأجواء على الحدود مع لبنان

مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، إن منظومات الدفاع الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترضت طائرتين مسيرتين في منطقة الجليل الأعلى بالشمال الفلسطيني المحتل على الحدود مع لبنان.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن أنه نجاح مقاتليه في تدمير التجهيزات الفنية في موقع الراهب الإسرائيلي.

كما أعلن استهداف موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال أنه تم تحديد حوالي 30 عملية إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وقواتنا ردت بإطلاق المدفعية نحو مصدر إطلاق الصواريخ.