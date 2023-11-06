حركات المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات الاحتلال في غزة

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، استهداف دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا، مع إشارة البيان إلى تدمير الدبابة.

وذكر البيان أن تدمير الدبابة تم بواسطة قذيفة "الياسين 105".

ويأتي هذا تزامنًا مع إعلان القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية مقر قيادة فرقة غزة الإسرائيلية برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت كتائب القسام صورًا لجانب من التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التوغل شرق خان يونس وتدمير عدد من آلياتها.

وفي محور آخر أعلنت كتائب المقاومة التابعة للجبهة الديمقراطية في قطاع غزة، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية تقدمت جنوب شرق حي الزيتون في غزة بصاروخين موجهين.

كما استهدفت سرايا القدس، اليوم، عدة آليات للاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم في محور شمال غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية.