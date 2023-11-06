وزير المالية الإسرائيلي يدعو لمنع الحرب من دخول المستوطنات في الضفة الغربية

كتبت- سلمى سمير:

دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، اليوم الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنشاء مساحات أمنية عازلة حول مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وطالب الوزير اليميني المتطرف بمنع العرب من دخول المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، أن الوزير المتطرف طالب نتنياهو بوقف قطف موسم الزيتون الفلسطيني في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

وتتزايد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء أحداث عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر، مع استشهاد 155 شخص منذ بدء الحرب على قطاع غزة حتى الآن.

وندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، بهجمات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة غير معلنة إلى رام الله.