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مجلس التعاون الخليجي: الدعوة لإلقاء قنبلة نووية على غزة تؤكد وحشية الاحتلال

08:50 م الأحد 05 نوفمبر 2023

قمة مجلس التعاون الخليجي

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مصراوي
قال أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الأحد، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة هي دعوة للإبادة الجماعية تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال.
كان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان.
وأضاف وزير التراث، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض،لافتا إلى أن عليهم إعادة إقامة المستوطنات فيه، موضحا أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع.
وتابع إلياهو، أن من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض، مضيفا: "أطمح أن نعود بعد الحرب إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة".

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