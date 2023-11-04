جيش الاحتلال: أولويتنا القصوى القضاء على قادة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار

مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش مستمر في توسيع غاراته الجوية على الأهداف في قطاع غزة، موضحا أننا سوف نواصل تعميق إنجازاتنا في قطاع غزة الليلة وفي الأيام القادمة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أننا أبلغنا عائلات 241 مخطوفا في غزة ونواصل جهودنا الاستخباراتية والعملياتية لاستعادتهم، موضحا أن أولويتنا القصوى هي القضاء على قادة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار.

وأكمل المتحدث: "نحن على تواصل مع مصر والولايات المتحدة بشأن معبر رفح، مشيرا إلى أننا نقوم بفحص الشاحنات وسيارات الإسعاف التي تمر عبر معبر رفح ونشارك المصريين ما هو مطلوب.