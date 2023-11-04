حزب الله: استهدفنا بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية

مصراوي

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف بالصورايخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية، قائلًا "حققنا فيها إصابات مباشرة"

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، "قصفنا مواقع لحزب الله ردا على إطلاق قذائف من جنوب لبنان"

وفي وقت سابق جددت المدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفها للمناطق الحدودية في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "تتعرض في هذه الأثناء المنطقة الممتدة من الناقورة صعودا حتى مروحين وأطراف بلدات شيحين، يارين، الجبين لقصف مدفعي مركز من مواقع العدو الحدودية".

وأشارت إلى أن "المقاومة استهدفت موقع الجرداح الاسرائيلي المعادي قبالة بلدة الضهيرة، فرد العدو بغارة استهدفت منطقة اللبونة وأطراف بلدة الناقورة"، لافتة إلى انطلاق صافرات الإنذار في مركز قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" في الناقورة.

بدورها أشارت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني إلى "استهداف موقع العدو الصهيوني في جلّ العلام عند حدود بلدة الناقورة جنوب لبنان"‏.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية ذكرت أن قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلا هادئا تخلله إطلاق مستمر للقنابل المضيئة من جانب القوات الإسرائيلية .

وأشارت إلى أنه سجل تحليق للطيران الاستطلاعي صباح اليوم، لافتة إلى نعي المقاومة الإسلامية مساء أمس أحد عناصرها من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان ، ليرتفع عدد القتلى إلى 53 سقطوا "على طريق القدس".

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن "مستشفى كمال عدوان شمال القطاع يوقف تشغيل المولدات بشكل كامل نظراً للنقص الشديد في الوقود"