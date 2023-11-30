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BBC

جيش الاحتلال: حماس تمارس إرهابًا نفسيًّا على عائلات الأسرى لضرب معنوياتنا

09:19 م الخميس 30 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "نحن جاهزون للهجوم في أي لحظة ونحن في أعلى جاهزية في كل الجبهات".
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "حماس تمارس إرهابا نفسيا على عائلات الأسرى لضرب معنوياتنا، ونطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في قطاع غزة".
ولفت هاجاري إلى أن المعلومات بخصوص عائلة الأسير يردن بيباس ما زالت مجهولة و"قلوبنا معهم"، فإن بيان حركة حماس عن وفاة 3 أفراد من أسرة بيباس خلال احتجازهم في غزة لم يتسن التحقق منه بعد.
وأوضح أن الوسطاء ملتزمون بتطبيق الاتفاق وأيضا بالعمل على استمرار وقف إطلاق النار بغزة.

حماس عائلات الأسرى هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي

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