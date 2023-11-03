حماس: الإنجاز الوحيد الذي يحققه جيش الاحتلال هو ارتكاب المجازر



مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لـ حماس أسامة حمدان، إن مستشفى الشفاء تلقى تهديدات منذ أيام في ظل ادعاء الاحتلال بأن قيادات المقاومة تختبئ أسفل المستشفى.

وأضاف حمدان، أن خطاب نصر الله قدم ردا واضحا على التشكيك في العلاقة بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين.

وتابع عضو المكتب السياسي لـ حماس، أن الجرائم التي ترتكب في غزة تتم بدعم وغطاء أمريكي كامل، موضحا أن الإنجاز الوحيد الذي يحققه جيش الاحتلال هو ارتكاب المجازر لا سيما قصف المستشفيات، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ليس لها حق أو شرعية في اختيار قيادات الفلسطينيين.