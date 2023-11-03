مظاهرات في مدن عدة حول العالم للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

مصراوي

خرج العشرات من المتظاهرين في العديد من المدن حول العالم، وذلك للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجمع العشرات من المتظاهرون في محطة القطارات الرئيسية بمدينة روتردام الهولندية احتجاجا على موقف الحكومة من العدوان الإسرائيلي على غزة.

من جانبه قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 9257 بينهم 3826 طفلًا و 2405 نساء والمصابين إلى 23516".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 198 شهيدا" وناشد القدرة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

واستلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أمس 102 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، فإن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية. ووصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة الى 374 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.