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BBC

سي إن إن: غارات الاحتلال على جباليا أثارت استياء بايدن وفريق الأمن القومي الأمريكي

02:18 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

غارات الاحتلال على جباليا أرشيفية

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وكالات

نقلت سي إن إن عن مصدرين أمريكيين مطلعين، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي غزة، أثارت استياء بايدن وفريق الأمن القومي

وقالت عن المصدر المطلع، إن المسؤولون الأمريكيون قلقون من عدم دخول الوقود إلى غزة لأغراض إنسانية، متابعة أن بايدن وكبار مستشاريه حذروا إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها العسكرية، مع اشتداد الغضب العالمي.

وأشارت سي إن إن، إلى أنّ مشكلة إسرائيل أن الانتقادات أصبحت أعلى بين أفضل أصدقائها قبل منتقديها.

وأكدت على أنّ بايدن ووزيرا خارجيته ودفاعه، أكدوا خلال مباحثات خاصة مع الإسرائيليين تآكل الدعم لإسرائيل.

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