جيش الاحتلال: حماس لم تسمح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى ومتابعة وضعهم الصحي

مصراوي

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يجب إعادة كل الأسرى إلى بيوتهم سواء من خلال الهدنة أو مواصلة القتال.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال أبلغ اليوم عائلات 3 من قتلاه الذين قتلوا في السابع من أكتوبر، مدعيا أن جثثهم محتجزة لدى حماس.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستغل أيام الهدنة لتعزيز استعداده ومواصلة القتال، مؤكدا أن قواته جاهزة ومستعدة لاستئناف القتال في غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حماس لم تسمح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى لديها ومتابعة وضعهم الصحي.