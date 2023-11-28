مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 أسرى يوميًا

مصراوي

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 أسرى كل يوم.

وكان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي لفت إلى أنه من الممكن تمديد الهدنة في غزة لمدة 5 إضافية إذا أطلقت حماس سراح المزيد من الأسرى.

وتابع المتحدث باسم حكومة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "وافقنا على تمديد الهدنة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والوقود لقطاع غزة".