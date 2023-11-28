مندوبة قطر بالأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف بين شهيد ومصاب ومفقود بغزة

مصراوي

جددت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن يوسف آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الدعوة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

وأشارت بن يوسف إلى أن دولة قطر تجدد إدانتها للجرائم الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت أن الفلسطينيين في غزة يعيشون أسوأ أزمة إنسانية بسبب القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن أكثر من 50 ألف بين شهيد ومصاب ومفقود.

وأوضحت مندوبة قطر بالأمم المتحدة أن اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى انتهاك للقانون الدولي واستفزاز للمسلمين، مؤكدة على استمرار المساعي الدبلوماسية القطرية لخفض التصعيد وحقن الدماء وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين

وأعربت بن يوسف عن أمل قطري في أن تقود الهدنة الجارية إلى وقف دائم لإطلاق النار يمهد الطريق لمحادثات جادة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وعادل.