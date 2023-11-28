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BBC

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلين بالضفة الغربية وتشرد 25 فلسطينيًا

12:09 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - ( د ب أ )

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين مأهولين في محافظة الخليل بالضفة الغربية وشردت 25 فلسطينيًا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال داهمت تجمع ياقين ببلدة بني نعيم شرق الخليل، وهدمت بآلياتها الثقيلة منزلا مكونا من طابقين، وتبلغ مساحته 340 مترا مربعا، ويقطنه ما يزيد على 20 فردا".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال داهمت قرية الديرات شرق يطا جنوبا، وهدمت منزلا مكونا من طابقين، وتبلغ مساحته 260 مترا مربعا، ويقطنه خمسة أفراد".

وأشارت إلى أن "تلك القوات حطمت عددا من أشجار الزيتون المثمرة، وجرفت الأراضي والأسوار المحيطة بالمنزل".

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين

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