البنتاجون: المسلحون الذين هاجموا السفينة سنترال بارك في البحر الأحمر صوماليون

مصراوي

نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن التقييم الأولي هو أن المسلحين الذين هاجموا السفينة سنترال بارك صوماليون والحادثة قرصنة حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وأفادت شركة "إمبري" للأمن البحري، الأحد، بأنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.

وبحسب إمبري فإن "القوات البحرية الأميركية تتابع الوضع" بعد الحادث المتعلق بسفينة "سنترال بارك" المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة، مرتبطة بإسرائيل.