إعلان

BBC

البنتاجون: المسلحون الذين هاجموا السفينة سنترال بارك في البحر الأحمر صوماليون

07:36 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

السفينة سنترال بارك أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن التقييم الأولي هو أن المسلحين الذين هاجموا السفينة سنترال بارك صوماليون والحادثة قرصنة حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وأفادت شركة "إمبري" للأمن البحري، الأحد، بأنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.

وبحسب إمبري فإن "القوات البحرية الأميركية تتابع الوضع" بعد الحادث المتعلق بسفينة "سنترال بارك" المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة، مرتبطة بإسرائيل.

السفينة سنترال بارك صوماليون هاجموا السفينة سنترال بارك البنتاجون شركة إمبري للأمن البحري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القسام تبدأ تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى إلى الصليب الأحمر
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| القسام تبدأ تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى إلى الصليب الأحمر