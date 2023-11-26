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BBC

المقاومة: سلمنا الصليب الأحمر 13 أسيرًا إسرائيليًا و3 تايلانديين وروسي

05:54 م الأحد 26 نوفمبر 2023

حافلات الصليب الأحمر

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مصراوي
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر الدولي ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.
ودخلت الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة أربعة أيام، يومها الثالث وسط دعوات لتمديدها أياما إضافية قبل يوم من انتهائها.
ويُرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بعد نجاح الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.

تسليم الأسرى صفقة الأسرى الاحتلال الإسرائيلي هدنة غزة حماس

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