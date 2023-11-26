جيش الاحتلال: الصليب الأحمر ينقل الأسرى عبر الأراضي المصرية لنقطة اللقاء بكرم أبوسالم

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: الصليب الأحمر ينقل الأسرى عبر الأراضي المصرية إلى نقطة الالتقاء في كرم أبوسالم.

وتابع جيش الاحتلال، أنه تم نقل 17 أسيرًا بينهم 13 إسرائيليا و4 تايلانديين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وفي سياق متصل قالت حركة حماس، إنه استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نستكمل إطلاق سراح المحتجزين التايلندين الموجودين داخل قطاع غزة.

ونقلت قناة "الجزيرة"، مساء اليوم السبت، عن مصادر تصريحات تفيد بأن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" تبدأ عملية تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين لديها إلى الصليب الأحمر الدولي.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري قال، مساء اليوم السبت، إنه بعد التأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية.

وأكد الأنصاري أنه سيتم الإفراج الليلة عن 39 فلسطينيا و13 أسيرا إسرائيليا من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق.

وأوضح الأنصاري أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 33 طفلا و6 نساء.

وأشار الأنصاري إلى أن من بين الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة 8 أطفال و5 نساء إضافة إلى 7 أجانب خارج إطار الاتفاق.

وكرر المتحدث باسم الخارجية القطرية تقديره لجهود مصر والولايات المتحدة شريكي الوساطة بتذليل عقبات تنفيذ الاتفاق.