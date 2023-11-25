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بعد تذليل العقبات.. قطر: سيتم الإفراج عن 39 فلسطينيًا و13 أسيرًا إسرائيليًا الليلة

09:00 م السبت 25 نوفمبر 2023

نقل الاسرى من سجن عوفر

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مصراوي
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، مساء اليوم السبت، إنه بعد التأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية.
وأكد الأنصاري أنه سيتم الإفراج الليلة عن 39 فلسطينيا و13 أسيرًا إسرائيليا من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق.
وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلت عن مسؤول مطلع، مساء اليوم السبت، تصريحات تفيد بأن حماس وإسرائيل تجريان مناقشات مع قطر لحل تأخير إطلاق سراح المحتجزين في أقرب وقت.
وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، قرار المقاومة بتأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع.
فيما قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي ببيروت، مساء اليوم السبت، إن هناك خروقات عديدة على مستوى اتفاق الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.

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