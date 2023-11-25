مصراوي

قال هشام عدوان المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة، أنه تم فتح معبر رفح أمام العالقين للعودة إلى قطاع غزة، لافتًا إلى دخول نحو 250 من العالقين من الجانب المصري إلى غزة.

وتابع المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة للجزيرة، اليوم السبت، أن سيارات الصليب الأحمر الدولي تنقل الأسرى الإسرائيليين عبر معبر رفح.

وأكد أن المساعدات التي تدخل القطاع لا تكفي حاجة القطاع ولا تصل لما هو مأمول، موضحًت أن هناك معوقات كبيرة تواجههم عند معبر رفح من بينها عدم توفر الشاحنات.