قوات الاحتلال تقتحم نابلس بالضفة الغربية وتقيم حاجزًا أمنيًا

مصراوي

قال مراسل قناة الجزيرة،إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة نابلس، وأقامت حاجزًا قرب دوار نابلس الجديدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق نابلس ونفذت حملة اعتقالات.

وفيما سبق قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ أمس 17 فلسطينيًا على الأقل ليتجاوز من تم اعتقالهم في الضفة منذ 7 أكتوبر 3160.

واستشهد فلسطيني، اليوم السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد قوله إن طبيبا /25 عاما/ استشهد، وأصيب شقيقه وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة".

وأشارت مصادر أمنية إلى أن "مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية واعتقلت شابا".