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الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل أسير للمستشفى بعدما اعتدى عليه الاحتلال قبل الإفراج عنه

10:35 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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مصراوي
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، نقل أسير محرر للمستشفى لإصابته بكسر في اليد إثر اعتداء الاحتلال عليه قبل الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.
سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.

علاج أسير صفقة الأسرى الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي هدنة غزة

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