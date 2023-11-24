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BBC

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن ضمان أمن إسرائيل بالوسائل العسكرية وحدها

08:48 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

مجلس الاتحاد الأوروبي

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مصراوي
رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ببدء تنفيذ الهدنة بين إسرائيل وحماس، لافتا إلى أنه ينبغي تنفيذ الاتفاق بالكامل كخطوة أولى لإنهاء الوضع الإنساني المروع في غزة.
وأكد وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يجب أن يتوافق مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني.
كما أعرب التكتل الأوروبي عن أسفه لاستشهاد عدد كبير من الضحايا المدنيين وخاصة آلاف الأطفال والنساء في الهجمات الإسرائيلية على غزة
وأشار إلى أنه لا يمكن ضمان أمن إسرائيل بالوسائل العسكرية وحدها، مشددا على أن الطريق الوحيد نحو السلام والأمن المستدام هو حل الدولتين.

الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى هدنة غزة

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