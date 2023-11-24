نتنياهو: أدين تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا بشأن عدم إدانة حماس

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أدين بشدة تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا بشأن عدم تحميل حماس مسؤولية الجرائم التي ترتكبها".

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، إن الاحتلال الإسرائيلي استدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحات لرئيسي وزراء البلدين عند معبر رفح اليوم.

وقال ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي، إن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن مواطنيها ولكن ردها أسفر عن الكثير من الضحايا في غزة".

وتابع رئيس الوزراء البلجيكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني من أمام معبر رفح، اليوم الجمعة، استعدادًا لتسليم الأسرى من الجانبين، أن "رد الفعل الإسرائيلي ينبغي أن يلتزم بالقانون الدولي ويجب أن يتوقف قتل المدنيين الآن في غزة".

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي، " لا وقت لنضيعه خلال فترة وقف إطلاق النار وعلينا توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشددًا على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب احترام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن تدمير قطاع غزة لا يمكن قبوله، لافتًا إلى أن هدف بلاده الوصول إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة.

وشدد على ضرورة تحدث الأطراف إلى بعضها البعض ولا يجب إضاعة فرص أخرى للسلام في الشرق الأوسط.

بدوره قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني،"نثمن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في غزة ونرغب في إطلاق سراح جميع الأسرى"

وتابع رئيس الوزراء الإسباني من أمام معبر رفح، "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب أن يكون ضمن القانون الدولي وليس من خلال قتل الأطفال والنساء".

وأكد سانشيز، أن العنف يولد العنف وينبغي العمل على إعطاء الأمل للفلسطينيين، ويجب أن يكون هناك أفق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وشدد على استمرار بلاده في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار.